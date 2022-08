POLIITKOLUMNIST | Yana Toom kaitseb Vene kodanike pääsu Eestisse: vene keelt kõnelev inimene ei ole vaenlane. Venemaal paljud Putinit ei toeta

Vladimir Lenini sõnade kohaselt on õigus valitseva klassi seadustatud voli. Seda õpetati mulle 1980ndate keskel Tartu Ülikoolis NLKP ajaloo raames. Ja ma poleks ka halvas unes näinud, et just Lenini õiguse definitsioon sobib kõige paremini 21. sajandi Euroopa Liidu liikmesriigile.