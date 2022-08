INTERVJUU | Marina Kaljurand: kardan, et Euroopa hakkab Ukrainat survestama iga hinna eest sõda lõpetama

Ma ei paneks neid samale pulgale, sest vaatamata Scholzi ja Macroni imelikele väljaütlemistele on nemad ikkagi väga tugev jõud selle taga, et Euroopa ühtsus praegu püsib. Mitte kõik nende seisukohad ei ole võib-olla sellised, nagu tahaksin seda näha, aga nad toetavad sanktsioone.

Euroopa kaitseks tuleb öelda, et siiamaani on sanktsioonipaketid pidanud. Neid on suudetud kehtestada ja hoida. Aga eks sügis näita, milliseks Euroopa Liidu käitumine edaspidi kujuneb. Sügis tuleb märgiline hinnatõusu ja inflatsiooni tõttu. Kindlasti läheb ühtsuse hoidmine europarlamendis keerulisemaks, kui oli kevadel, kui sõda alles puhkes. Kõik mäletavad, kuidas Euroopa Parlamendis seisti loosungitega „We stand with Ukraine“ (ingl „seisame koos Ukrainaga“ – toim) ja kuulati Zelenskõid pisarsilmil. Ma kardan, et sellist pühendumust praegu enam Euroopa Liidus ei ole.

Kõik need aspektid kokku teevadki murelikuks. Ma väga kardan, et tahetakse survestada Ukrainat iga hinnaga kokku leppima ja iga hinnaga sõda lõpetama. Ja see on see, mida ei tohi juhtuda. Ma väga loodan, et seda ei juhtu. Ka sotsiaaldemokraatide fraktsioonis Euroopa Parlamendis on väga erinevad seisukohad. Meil läheb seal suuremat sorti vaidlemiseks kasvõi Saksa sotsiaaldemokraatidega, aga ka mõnede lõunariikide esindajatega.

Nägin seda juba suve alguses, et Euroopas hakkab tekkima sõjast väsimus ja tüdimus. Ja praegu kuulen ka neid suvel tulnud signaale, kui räägitakse juba Schröderist kui võimalikust vahendajast Venemaa ja Ukraina vahel. Ma kuulen Prantsuse presidenti, kes on mures Putini näo päästmise pärast. Kuulen oma Lõuna-Euroopa kolleege, kes on mures energiahindade pärast, või mõnd Ida-Euroopa kolleegi, kelle riik sõltub praegu endiselt Vene energiakandjatest.

Rääkisite, et lähete septembrist tagasi Brüsselisse ja et seal hakkab olema väga raske Ukrainat päevakorral hoida. Miks hakkab see väga raske olema?

Usun, et raha on see, mis paneb Orbáni nõustuma Euroopa Liidu seisukohtadega.

Orbán aga ei varjagi oma sümpaatiat Putini ja Kremli režiimi vastu, ta pole seda kunagi teinud. Temaga kauplemine läheb iga korraga keerulisemaks. Kuni Euroopa Liidus püsib konsensusnõue, on see keeruline. Usun, et raha on see, mis paneb Orbáni nõustuma Euroopa Liidu seisukohtadega. Kui Euroopa Liit lõpetab või piirab Ungari rahastamist ja Ungarile eelarvevahendite eraldamist, siis see võib Orbánit mõjutada Euroopa Liiduga rohkem nõustuma. Aga jah, paraku on Orbán praegu kõige nõrgem lüli, kõige keerulisem lüli ja temaga peab rääkima, et sanktsioone saaks konsensuslikult rakendada.

Itaalias korraldatud küsitluste tulemused on päris hirmutavad. Peaaegu iga kolmas itaallane arvab, et sõja puhkemises on süüdi Ukraina, ning iga teine itaallane ja ka sakslane tahaks rahu ükskõik mis hinna eest. Draghi valitsus langes. Mida võib Itaaliast nüüd oodata? Mis juhtub, kui Berlusconi saab uuesti võimule?

Ei hakka spekuleerima, sest ma ei tunne Itaalia sisepoliitikat nii hästi. Ungari näitel näeme, et kui on võimul Putini Venemaad toetav valitsus, siis see tekitab Euroopa Liidule ainult probleeme. Ja Venemaa kindlasti kasutab ära kõik sellised nõrkused, et mängida üht riiki teiste vastu, õõnestada. Venemaa teeb seda väga oskuslikult. Nad ainult ootavad esimest nõrka kohta. Kes iganes Itaalias ka võimule tuleks, Euroopa Liit peab seisma selle eest, et ta ei lõhuks liidu ühtsust. Et Euroopa Liit oleks Ukraina taga niikaua, kuni Ukraina võidab.

