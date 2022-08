JUHTKIRI | Elektribörs Nord Pool üllatas jälle

Tavalisel ajal poleks see ehk isegi kõnelemist väärt – ettevõte, mille enamusomanik on börsil kaubeldavate aktsiatega Euronext, tahab lihtsalt peale elektrimüügi vahendamise teenida raha ka andmete müügist. Milline ettevõte siis ei tahaks rohkem raha teenida?

Kuna raske raha eest jäävad ajaloolised hinnaandmed kättesaadavaks, ei saa öelda, et tegemist on mingi „ajaloo kustutamise“ projektiga. Küll aga näitab ligipääsu piiramise ajastus Nord Pooli ühiskondlikku kanapimedust või hoolimatust. Kas selle ettevõtte juhid tõesti ei taju, kui valus elektrihindade teema inimestele praegu on?

Arusel on õigus: börsil muudatuste tegemine ei too uusi võimsusi juurde. Aga samamoodi ei ole uute võimsuste ehitamise motiveerimiseks vaja 4000–5000-euroseid megavatt-tunni hindu. Ootame elektribörsi inimestelt, kes tunnevad ju börsihinna kujunemise mehhanismi kõige paremini, konkreetseid ettepanekuid absurdselt kõrgete tippude välistamiseks, mitte juttu, et neist ei olene midagi ja hinna kujunemise mehhanism on praegu võimalikest parim.