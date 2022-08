ARVUSTUS | Ära maga maha päikesetõusu. Lavastus, mis kubiseb efektsetest, väljapaistvatest hetkedest

Ma teadsin enne saali astumist, et see töötab. Seltskond loomingulisi inimesi, keda nimetatakse bänditeatriks, teebki nüüd bändi. Bändiliku teatriloomismeetodi kõrval on Von Krahli ja Ekspeditsiooni lavastustes olnud kolme aasta jooksul tähtsal kohal just nimelt muusika, on kõlanud karaoket ja vodeville, ja täielik muusikalavastus on loogiline jätk.