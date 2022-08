Veel paari kuu eest arutati Euroopa meedias murelikult ja Iisraeli meedias optimistlikult, kas Iraani tuumaprogrammi piiramist puudutava leppe elulootus on lõplikult maha maetud. Augusti jooksul on meeleoludes toimunud muutus ja kõnelused on hakanud senise tempoga võrreldes kiiremini edenema.