Eesti piirilt tagasi saadetud kümme Ukraina last vanematega lasti Soome piiril Euroopa Liitu

Kui põgenikud jõudsid Eesti piiripunkti, algas tundidepikkune ülekuulamine. Seejärel jõudsid Eesti piiriametnikud otsusele, et tervet seda gruppi üle piiri ei lasta. Põgenikel ei jäänud muud üle, kui liikuda tagasi Venemaa piiripunkti. Seal aga võtsid sündmused hoopis uue pöörde. Venelased eraldasid lapsed täiskasvanutest ja neile teatati, et nad deporteeritakse viieliikmeliste gruppidena Krasnodari kraisse Armaviri. See oli midagi erakordset ka vabatahtlikele, kes polnud enne kogenud olukorda, et Eesti piirilt tagasi saadetuid ei lasta enam Venemaa piiripunktist välja.