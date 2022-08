Tartu ülikooli rektor: me seisame täna vaid nelja sambaga ülikooli ees. Ülejäänuks pole riigil raha

Täna toimunud Tartu ülikooli õppeaasta avaaktusel nõudsid tudengid riigilt kiiret kõrgharidusse raha suunamist. Tartu ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul on puudu rahast, mis on vajalik nii hea ülikoolihariduse pakkumiseks kui ka üliõpilaste majanduslikuks toetamiseks. Kõne pidas ka Tartu ülikooli üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts, kes mainis, et nii ülikoolil kui ka üliõpilasel tuleb pidevalt kokku hoida ja valikuid piirata, sest iga sent on arvel.