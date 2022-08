Sergejev on sinna varem toimetanud kümneliitrise „AdBlue“ sildiga kanistri, milles olev vedelik sisaldab vaba alusena amfetamiini. Samuti on sinna organiseeritud väävelhapet ja etanooli, mida on vaja amfetamiini töötlemiseks. Ühtlasi on korteris hulk muid vahendeid, nagu pesukausid, kummikindad ja vaakumpakendid.