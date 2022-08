Kadunud pojad tagasi kunstisaalis. Mikkeli muuseumis avati näitus Konrad Mäe seni eksponeerimata töödest

Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre tõdes, et 18. septembrini avatud näitus „Konrad Mägi. Seninägemata maalid“ on ühtaegu nii haruldane kui ka traditsiooniline. Mikkeli muuseum on olnud erakogude tutvustamise platvorm ja sealsed näitused on tihti olnud seni avaldamata tööde eksponeerimise koht. „See näitus on erandlik, sest siin on väljas tööd, mida sihipäraselt otsiti ja leiti, mitte teosed, mis on kogudes oodanud. Näitusetööd on reaalselt füüsiliselt seni nägemata, aga Mäe loomingu uurijad on neid teadnud ammuste must-valgete fotode järgi,“ selgitas Murre. „Mõnigi teos uuelt näituselt ei kuulu kunstikollektsioonidesse, vaid on saadud kingiks või päranduseks – näiteks Konrad Mäe poolt oma raviarstile kingitud maal. Töid on tulnud ka kodudest, mille vanematel põlvkondadel on olnud isiklik side Mäega.“