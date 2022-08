Erdoğani kooli üle nalja heitnud laulja pandi esialgu koduaresti, teda süüdistatakse vaenuõhutamises

Süüdistused põhjustas sotsiaalmeedias ringlev video Gülşeni kontserdist, kus ta ühe muusiku üle nalja viskab, sõnades, et tolle perversne pool on tingitud Hatipi religioosses koolis õppimisest. Pärast vahi alt vabanemist on laulja oma sotsiaalmeedia kontodele postitanud vabanduse, kus vabandab kõigi ees, keda nali haavas. Ta lisab, et olukorda kasutavad ära need, kes Türgi ühiskonda lõhestada tahavad. „Tegin nalja oma kolleegidega, kellega olen koos töötanud aastaid. Selle on aga avaldanud inimesed, kelle eesmärk on ühiskonda polariseerida,“ kirjutab laulja oma postituses.