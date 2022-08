Mart Võrklaev: laseme tumerohelised elektribörsile ja hinnad langevad! Börsilt lahkuda ei tasu

Elektribörs on praegusel kujul meid pikki aastaid edukalt teeninud ja toonud meie turule soodsa põhjamaade energia. Ent nüüd on Putin oma sõjaga tekitanud Euroopas gaasi- ja energiakriisi, mis oligi üks tema sõja eesmärke. Samuti on soojade ja päikeseliste suvede jooksul osaliselt kokku kuivanud jõed ja veereservuaarid, see pärsib nii hüdro-, kui ka tuumaenergia tootmist, vähendades seeläbi samuti turule tuleva energia hulka ja tõstes hindu.