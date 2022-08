ARVUSTUS | Kus vaikivad langustid. Keskpärane ekraniseering ei paku just paljut, millest laulda

Distantsilt võib olla raske mõista, kui suureks hitiks Delia Owensi debüütromaan „Kus laulavad langustid“ Ameerikas kujunenud on. Alates 2018. aasta suve lõpus ilmumisest on seda müüdud üle 15 miljoni eksemplari. Võrdluseks, suuremad arvud on sel aastatuhandel ette näidata ainult paaril üksikul teosel eesotsas sääraste üleilmsete menukirjanike nagu Dan Browni ja J. K. Rowlingu loominguga.