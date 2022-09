Eestis sõja vastu protestinud naise isa lasti Irkutski omavalitsusest töölt lahti

Juba neli aastat Eestis elanud venelanna Anna Mišina on Ukraina sõja algusest saati aktiivselt selle vastu protestinud. Ta on käinud meeleavaldustel nii Vabaduse väljakul kui ka Venemaa suursaatkonna ees ja näidanud oma meelsust sotsiaalmeedias. Suve alguses sai see saatuslikuks tema isale Aleksei Mišinile, kes töötas Irkutski oblasti kuberneri administratsioonis.