Delfi Meedia sünd: perestroika paabulinnust ühiskonna keskväljakuks

Carl Sandburgi laused iseloomustavad suurepäraselt tänapäeva elu, muu hulgas ka ajakirjandust. Me oleme teel ja me liigume; me usume teadvat, mida meilt oodatakse ja mida peame tegema, kuid saatus ning ettearvamatus viskavad meie teele pidevaid takistusi. Olgu see siis koroona või sõda – millegi hullemaga on vist raske ka silmitsi seista. Just see oli 1989. aastal Eesti Ekspressi, perestroika paabulinnu, üheks eduloo aluseks, et kohanduti, reageeriti – ja kõige selle ajal tehti erakordset ajakirjandust. Kvaliteetne ja moodne, informeeriv ja selgitav, ka meelelahutuslik ja piire kompav ajakirjandus jäävad Delfi Meedia kõige kesksemaks osaks. See on meie süda ja ühiskonna jaoks keskväljak. Delfi Meedia peegeldab ning iseloomustab tulevikku, homset, mil kohutavad vana ja uus, paber ja digi. Aga ühes pole kahtlust – digirevolutsioon on see, mis meid viib edasi. Perestroika paabulinnu ajastust saame kaasa võtta soovi muuta iga päev maailma paremaks, kuid vorm, kiirus ja haare on kordades muutunud. Delfi Meedia ja meie ajakirjanike ülesanne on kõik väljakutsed vastu võtta ning liikuda sama pööraselt edasi ka maailmas, kus ajal ja ruumil pole enam piirjooni.