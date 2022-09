Eelmisel kevadel pakkus kool välja lennundusõppe, aga piisavalt huvilisi ei leidunud. „20 aastat tagasi oleks murd huvilisi olnud, aga tänaseid noori ei huvita see enam. Inimesi huvitavad teised asjad, põlvkonnad on vahetunud. Asemel on digisüsteemid, sellest õppeaastast teater, kino, televisioon endiste etenduskunstide asemel. Ja ka kõige popim moodul – meditsiin,” tutvustab direktor.

FOTO: Priit Simson | Ekspress Meedia