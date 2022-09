30 AASTAT PRESIDENDIVALIMISTEST | Lennart Meri kui piiride kompaja

Meri ja kaitsevägi

President on Eestis riigikaitse kõrgeim juht. Riigikaitse peatükk 1992. aasta põhiseaduses oli paraku probleemne. Kui paljud põhiseaduse autorid on tunnistanud, et neil oli põhiseaduse assamblees töötades silme ees Arnold Rüütli kui võimaliku presidendi nägu, siis riigikaitse puhul oli konstitutsiooni kirjutajate hirm Edgar Savisaare tegevus. Ta oli äsja moodustanud mitu talle isiklikult lojaalset jõuformeeringut kodukaitsest eriteenistuseni. Seega oli olemas soov kaitsevägi valitsuse päevapoliitilise mõju alt välja tuua.

Mingis mõttes see ka õnnestus. Meil ei tekkinud kaitseväes politiseeritud ohvitsere, nagu olid politseis. Aga teistpidi vaadates andis põhiseaduse see osa rohkem tegevust ihkavale Lennartile palju võimalusi. Ta eesmärk oli allutada kaitsevägi mitte täitevvõimule, vaid presidendile. Kokkuvõttes tekitas see paraku aga suuri pingeid ja segadusi kaitseväe juhtimis- ja alluvussuhetes. See teema sai lahenduse alles 2011. aastal, kui võeti vastu president Ilvese eestvõttel tehtud põhiseadusemuudatused.