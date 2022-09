JUHTKIRI | Vajame veretut, aga odavamat kütust

Ühest küljest on selge, et Venemaale praegu raha maksta on moraalselt vale ja julgeoleku mõttes kahjulik. Teisalt on selge, et Vene nafta järsk kõrvalejätmine hoiab maailmaturul hinda kõrgemal, kui see muidu oleks, mis omakorda võimaldab Venemaal korralikult teenida isegi naftat suure allahindlusega müües. Kontekstiks väärib meenutada, et Vene nafta asendus saab tulla suuresti riikidest, mille juhtide moraalne pale on samuti räpane – Saudi Araabia, Iraan, Venezuela jms – ning kes on oma regioonis või riigis pingete ja inimõiguste rikkumise eestvedajad.