ARVUSTUS | Telemees raadios. Enn Eesmaa tunneb raadiomaailma saladusi

Tegelikult ühendabki kõiki neid isikuid Enn Eesmaa – Eestimaa kõige populaarsem telemees mitte väga kaugest ajast - nii üle 30 aasta tagasi, kes aastal 2001 pärjati Auleegioni ordeniga, mis on asutatud Napoléoni poolt. Olgu see väike küsimustik ja allpool järgnev kiidulaul pühendatud ajakirjanik Enn Eesmaale, kes on Vikerraadios hiljuti meieni toonud ajaloolise saatesarja.