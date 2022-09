Tartu toomkiriku varemete vahele plaanitakse rajada restoran

Tartu abilinnapea Raimond Tamm (Reformierakond) kinnitas, et säärane idee on linnavalitsusest läbi käinud, küll aga olevat mõte restorani rajamisest veel planeerimise faasis ning midagi kindlat kivisse raiutud pole. „Linnaga on sellest vesteldud, aga otsustusõigus on lõpuks Tartu ülikooli kätes, kellele toomkirik kuulub,“ lisas Tamm. Toomkirik on ülikooli kätes lausa 19. sajandi algusest, kus on sellest ajast olnud nii raamatukogu kui tänaseni tegutsev Tartu ülikooli muuseum.