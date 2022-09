PÄEVA TEEMA | Anneli Sammel: kohustus juua - kui klaasist loobud, pead selgitama või vabandama

Alkoholi tarvitamine kõikvõimalikes olukordades ja igal ajal on meie kultuuris nii sügavalt juurdunud, et ükskõik milline piirang selle vähendamiseks saab tugeva vastupanu osaliseks. Aga pole ka ime – selle tarvitamise ja normaliseerumise nimel on inimkond juba ka aastasadu vaeva näinud.