Alates Ukraina sõja algusest on mitmed Euroopa riigid ja ka Eesti võtnud vastu tuhandeid sõjapõgenikke. EKRE esimees Martin Helme väitis (30.08.2022) Vikerraadio saates „Uudis+“ järgmist: „Eesti on absoluutne rekordihoidja oma rahvastiku arvu mõttes. [- - - ] Poole aastaga on Eesti rahvastiku tasakaal langenud sinna, kus ta oli Nõukogude okupatsiooni lõpus.“.