Minister Riina Solman: Stalnuhhin teeb Kremli jutupunktidega valimiskampaaniat. Loodetavasti teeb Keskerakond oma järeldused

Mihhail Stalnuhhin on kogu oma poliitilise karjääri väitel loopinud Eesti riigi pihta süüdistusi fašismist. Seega pole tema väljaütlemises mitte midagi uut. Sellega järgib ta täpselt Putini režiimi liini süüdistada demokraatlikku maailma kõigis omaenese pattudes, fašismis ja russofoobias. See on Kremli stiil. Loodetavasti teeb ka Keskerakond vastavad järeldused oma liikme suhtes.