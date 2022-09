VENE MEEDIA PÄEVIK | Ka sina, Dožd. Vene opositsioonikanal hakkas Lätis Kremli juttu ajama

Tuntud Läti teatrilavastaja Alvis Hermanis ütles sotsiaalmeedias nimetatud meediaväljaande kohta teravalt: „See pole enam ajakirjandus, vaid jõhker poliitiline manipulatsioon, mis pole põrmugi Läti huvides. (…) Tekib ettekujutus, et eesmärk on riiki seestpoolt lõhkuda. Võib-olla nad teevad seda ebateadlikult, aga tegemist on sama vana Vene šovinismiga.“