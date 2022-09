Moon Meier: viisasanktsioonide tõttu kannatavad ka Putinile selja pööranud vene kodanikud

Ent tööks ja õpinguteks väljastatavate viisade omanike lugu - vähemalt minu tutvusringkonnas, ent ilmselt ka laiemalt - on teistsugune. Need inimesed on Eesti valinud, sest siin on vaba ja turvaline, nad on Venemaa poliitika suhtes opositsiooniliselt meelestatud. Õppinud ära eesti keele. Need sanktsioonid puudutavad näiteks mu õpingukaaslast, kes on siin kaitsnud nii oma bakalaureuse- kui ka magistrikraadi. Ta kõneleb eesti keelt kõrgtasemel, õpetab eesti keelt, nüüd ka ukraina põgenikele, ja on seetõttu tööturul tõeliselt nõutud. Tänu õpingute jätkamisele saab ta Eestis olla veel aasta. Edasi… ei tea.