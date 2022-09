Heidi Reinson: isapuhkusel mees on nagu katkine masin? Töö ei ole kõige tähtsam

Suvel on paljudes valdkondades vaiksem aeg, puhata saab ilma suuremate süümepiinadeta. Ka kolleegid ja koostööpartnerid puhkavad. Puhkuse periood on tööandjaga pikalt ette läbi räägitud, ja kui tööd ongi sel ajal vähem, on puhkuse suvine ajastus mõlemale poolele kasulik. Aga kui oleks vaja võtta puhkust hoopis septembris? Näiteks selleks, et veeta aega vastsündinud lapsega või hoopis harjutada mudilast uue lastehoiuga.