On naeruväärne, et kirjastused pole ikka veel suutnud kokku leppida, mis mõõtu võiksid olla kõikide klasside õpikud ja töövihikud. Praegu on seis selline, et nii palju, kui on joonlaual millimeetrikriipse, on ka eri mõõdus õppevahendeid. Isegi sama kirjastuse sama sarja õpik ja töövihik on tihtilugu eri pikkusega.