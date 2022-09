ARVAMUS | Kadri Paas: Stalnuhhin – kasulik idioot – andis mittekodanikelt valimisõiguse äravõtmiseks ajendi

Seni, kuni mittekodanikud saavad Eesti territooriumil volikogude koosseise valida ja nendesse umbkeelseid ja Kremli-meelseid saadikuid valida, on see tegelik ja aina suurenev oht Eesti riiklikule julgeolekule, Eesti iseolemisele. Eesti naaberriik on aastakümnete jooksul ja eriti reljeefselt alates 24. veebruarist näidanud, et ei pea paljuks kasutada iseseisva riigi vastu konventsionaalset sõjalist jõudu, saati siis enamike naaberriikide suunas sihitud õelat info-psühholoogilist mõjutustegevust. Sekka leebet ja justkui õilsat pehmet jõudu, sõbralikku ja malbet hõlvamistehnikat (instituudid, MTÜ-d, koolid, sihtasutused, kultuurivahetus jne).