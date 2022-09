Meestearst Silver Siiak: veerandile meestele pean ütlema, et kaalus tuleb alla võtta

Erektsioon huvitab mehi väga, tõdeb doktor Silver Siiak (31). Aga kui selgub, et selle püsimise nimel tuleb näiteks suitsetamine maha jätta või kaalus alla võtta, muutuvad murelikud mehed teinekord umbusklikuks. Ah et kümme aastat on veel aega, enne kui suitsetamise mõju mul seksi ära rikub? Einoh, siis on ju aega küll! Ja nii leiavadki nad end peagi uuesti androloogi vastuvõtult.