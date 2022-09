„Korralik inimene hoolitseb oma tervise eest kogu aeg, siis pole arsti vajagi“

Loodusraviõpetaja Alar Krautman (54) kogub aastasadu Eesti peredes kasutusel olnud rahvalikke raviviise ja teisendab need moodsale eestlasele kasutuskõlblikuks. Eesti traditsioonilise meditsiini varasalvedeni jõudis Alar päris suure ringiga lausa teisest ilmaotsast. Alles siis, kui ta avastas Tais juba kuuendat korda Tais kohalikke raviviise, taipas Alar, et hoopis kodumaine pärimusmeditsiin on see, mille tarkuseid on vaja koguda, säilitada ja tänapäeva konteksti viia.