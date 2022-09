PÄEVA TEEMA | Mart Raamat: kuidas eestlane maksis kinni ülejäänud Euroopa kütuseaktsiisi langetamise

Hiljuti teatas kontinendi madalaima inflatsioonimääraga üllatanud Prantsusmaa, et kütuste aktsiisilangetust pikendatakse ja isegi laiendatakse. Samad diskussioonid on üles kerkinud ka Saksamaal, kus 1. septembrist taastunud kõrgemad aktsiisid on mootorikütuste hinnad taas lakke kergitanud. Eesti valitsusel on aga alati tagataskust võtta meie oma poliitiline reliikvia – riigieelarve tasakaal – mis kõik diskussioonid vaigistab.