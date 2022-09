ARVUSTUS | Maailma üksi jäänud Palle mõnus seiklus teatrilaboratooriumis

Imelikul kombel on Taani lastekirjaniku Jens Sigsgaardi raamat „Palle üksi maailmas“ minust seni täiesti mööda läinud. Raamatu kirjutamisaasta on 1942, eesti keeles ilmus see esimest korda 1959. aastal Vladimir Beekmani tõlkes, 2008. ja 2021. aastal Anu Saluääre tõlkes. Piinlik tunnistada, aga mul tõesti polnud sellest teosest aimugi! Ega ka Palle seosest Elbert Tuganovi 1958. aasta nukufilmiga „Peetrikese unenägu“. Ent eks nüüd ole Eesti Noorsooteatri lavastus veelgi rõõmsam avastus.