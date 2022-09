Mart Põder: tühistame parem potentsiaalse pedofiili Hugo Treffneri

Monument legendaaarse Tartu poeglaste­gümnaaasiumi asutanud ja seda surmani juhtinud Hugo Treffnerile püstitati 1997. aastal tema varasema renomee tuules, kuid üha enam on hakatud rääkima, et impulsiivse ja püsimatu koolipapa käitumises on märke pedofiilsetest kalduvustest (Eesti Ekspress 04.12.2009). Ilmselt ei saa me tagantjärele kunagi teada täit tõde, kuid õpilaste mälestuste lugemine tänapäevase pilguga lööb põlema kõik ohutuled -- sellist inimest vaevalt tänapäeva õppeasutustes sallitaks!