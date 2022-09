PROOVISÕIT | Superminid ja taskumaasturid. Väike on uus suur, nüüd ja edaspidi

Võib-olla olen Eesti tegevautoajakirjanike seas see viimane mohikaanlane, kes värskeima põlvkonna Toyota Yarisega proovisõitu teinud. Kõik lood on justkui kirjutatud, kiidusõnad öeldud ja supermini „isa“ Ott Tänak liikunud teise võistkonda. Isegi kui olen hapupiimane, võtsin oma ülesannet tõsiselt ja sõitsin Yarise pesakonna eri liikmetega nii talvel kui ka suvel, nii vihmas kui ka päikeses, nii üksinda kui ka viiekesi autos, selleks et ikka uuesti veenduda: väike on tõepoolest suur, hingelt ja vormilt. Uue põlvkonna hübriidajam, mis 1,5-liitrise bensiinimootoriga iseseisvalt tegutseb, annab linnaliikluses ja möödasõitudel tugeva eelise, säästab kütust – olenemata auto nimest või veoskeemist maksimaalselt 4,5 liitrit 100 km kohta – ja seda ei pea pistikust laadima. Elumugav!