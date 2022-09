Eesti sai NATO süvatehnoloogia arendamises juhtrolli

Üle aasta kestnud pingutused selle nimel, et NATO rajaks just Eestisse ühe keskuse, kus sünniksid lääneliitlaste kaitsevõimet suurendavad seninägematud tehnoloogilised lahendused, on kandnud vilja. Järgmisel aastal käivitub seni ambitsioonikaim koostööformaat, mis toob kokku tsiviil- ja militaareksperte kahese kasutusega tehnoloogiate arendamiseks ja rakendamiseks nii Eestis kui ka üle liidu.