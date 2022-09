Viie aastaga 36 tulekahjut ja kuus surnut. Külmkapp on kõige tuleohtlikum kodumasin

Viimase viie aasta jooksul on külmkapist alguse saanud 36 tulekahju. Ainult pliit on sagedasem põlengupõhjustaja, aga sellisel juhul on enamasti süüdi inimene, kes on toidu pliidile kärssama unustanud. Kõik teised kodumasinad, millel saba seinas, põhjustavad tulekahjusid külmkapist kaks või kolm korda harvem.