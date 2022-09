JUHTKIRI | Arvuti ütleb Isamaale „ei“. Ja ongi hea

Lasterikaste perede liidul on muidugi õigus, et praegu lõpeb lasterikka pere toetus halval ajal – just siis, kui pere vanim laps läheb edasi õppima. Pere sissetulekud vähenevad hüppeliselt, aga kulutused kasvavad. Ent sama mure on ka osal kahe- ja ühelapselistel peredel, neid kolmanda lapse ülekuldamine ei aita.

Sellele probleemile oleks astmelise väljumisega peretoetusest tervemõistuslikum lahendus näiteks vajaduspõhise õppetoetuse tõstmine. See, juba esialgu tagasihoidliku suurusega toetus on varsti muutumatuna püsinud kümme aastat. Pole vaja mingeid keerukaid IT-arendusi ega seadusi, et praegu 75–220-eurost toetust näiteks kaks korda tõsta. Samamoodi on aeg suurendada tulemusstipendiume. Ja pered, kelle laps on motiveeritud haridust omandama, saaksid toetatud. Need 18-aastaseks saanud, kes ei lähe edasi õppima, saavad raha teenida ka tööle minnes.