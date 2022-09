JUHTKIRI | 17 tankisti ja Stalnuhhin, jätke Putini mängud

Narva volinikel on kahtlemata õigus kohtusse pöörduda. Küll aga võiksid nad enne järele mõelda, mida nad sellega saavutada tahavad.

Seriaali näitamist Poolas siiani keelatud küll pole, ent Punaarmee mälestuste avalikust ruumist kõrvaldamine on täies hoos. Märtsikuust alates on Poola võimud võtnud maha vähemalt 24 monumenti.

Olgu see taustaks meie Narva „tankilahingule“, mis tõotab puhkeda uue hooga. Eilseks olid Tallinna kutsutud piirilinna volikogu 17 „tankisti“, et selgitada, miks ei anta tagasi nende linnale kuuluvat n-ö vallasasja.

Narva volikogu mõned liikmed on ähvardanud riigi kohtusse kaevata. Ja kui see peaks rahvaesindajate enamuse otsusega sündima, lubab linnapea Katri Raik omakorda tagasi astuda.

Narvalastel tasuks järele mõelda, mida soovitakse saavutada. Kohtusse minek on kindlasti õige samm, kui keegi tunneb, et tema õigusi on riivatud. Nagu näitab kasvõi viimane riigikohtu otsus, millega tunnistati vaktsiinist keeldunud politseinike vallandamine õigusvastaseks, võidakse ka valitsuses kriisiolukordades „nurki lõigata“ küll.