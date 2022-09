Margit Mutso: tõenäoliselt tuleb tulevikus vahel ka pikemat aega hakkama saada elektri, sooja vee ja internetita

Energiasääst ja rohemajandus võis progressiusku inimestele kaua paista mingi hipide ja märsilohistajate tüütu jurana. Ahastamapanevad elektri- ja küttearved on ehk veennud kõige suuremaidki skeptikuid, et energiakriis on käes. Margit Mutso (56) on üks arhitekte, kes on sel teemal sõna võtnud ning selgitab, miks on vaja tsiviilkaitsevarjendeid, päikesepaneele ja väikelinnadesse kolimist soodustada.