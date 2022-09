Maris Lauri: me suudame võita energiasõja Venemaa vastu

Jätaks lõpuks ometi jutu energiakriisist! Meil on energiasõda, mille alustas Venemaa juba enam kui aasta tagasi. Praegune olukord eelkõige Euroopa energiaturgudel on põhjustatud Venemaa imperialistlikest eesmärkidest. Tegemist ei ole majanduslikest valearvestustest või loodusoludest tingitud kriisiga, isegi kui neil on oma mõju. Praeguse pöörase hinnatõusu ja energiaressursi nappuse esmane põhjustaja on Venemaa.