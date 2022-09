Ukraina üksused on alustanud ilmselt vähemalt kuu aega ette valmistatud pealetungi idarindel

Balaklija all toimuvatest lahingutest on teada andnud nii Ukraina kui ka Venemaa allikad.

Vene sõjaväeblogijatelt saabuva info põhjal võib oletada, et ukrainlased on alustanud edukat vastupealetungi Harkivi oblastis. Mitme eri allika sõnul liiguvad ukrainlased Izjumist 50 kilomeetrit kirdes asuvast Balaklijast põhja poolt kiiresti edasi. Oodatakse, et üksustel võib õnnestuda linn peagi ümber piirata.