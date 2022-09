KÖÖGI KOMANDO | Lihapallid, ei mingit kahtlust!

Argipäeva lõuna ajal on seekord majas meeldivalt vähe rahvast, mis tähendab, et kuskil pole trügimist ega tihedaid inimsummasid, vaid saab nautida vaateid moodsalt sätitud mööblile ja skandinaavialikule sisustuskraamile. Aga kuna oleme tulnud söögiretkele, suundume otsustavalt teisele korrusele, et üles otsida oma eesmärk – restoran. Välismaa IKEA-kogemusega komandolane juhatab vilunult, et toidu transpordiks tuleb võtta spetsiaalne kandikukäru, mille kolmele tasapinnale mahub ära ka kõige suurema söödiku lõuna. Käru on harjumatu, aga väga mugav. Toiduriiutel algab valik magusroogadest ja lõpeb praadidega – ilmselt selleks, et soe toit kõige vähem aega kandikul jahtuks.