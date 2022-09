JUHTKIRI | Ettevõtjate elektrikulu vajab samuti lage

Ettevõtja Oleg Ossinovski ütles eilses Eesti Ekspressis, et tema tuulikud teenivad praegu sellist ülikasumit, et tal on lausa häbi raha vastu võtta. Samal ajal on osas sektorites ettevõtjad silmitsi ellujäämisküsimusega, sest elekter on nii kallis, et seda kulu ei saa tarbija kanda lükata. Ent neid ettevõtjaid, erinevalt eratarbijatest, valitsus praegu toetada ei kavatse.