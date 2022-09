PÄEVA TEEMA | Vladimir Svet Maarjamäe memoriaalist: esmalt konserveerida, seejärel ümber mõtestada

Kolmandaks, memoriaali lähitulevik ja hädavajalikud tööd. Ühes saab Riina Solmaniga täiesti nõustuda: memoriaali praegune seisukord pole kiita ning selleks, et mõni inimene seal viga ei saaks, peame ala konserveerima. Sealt on puudu ka toimiv sademeveekanalisatsioon, mis halvendab niigi nukrat olukorda. Tallinnal on selleks vahendid ette nähtud ja saaksime koheselt tegudele asuda, kui riik selleks rohelise tule annab.