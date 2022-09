ARVUSTUS | „Marju Länik. Südame kutse“ näitab, et lauljatar on ikka veel staar

Otepäält pärit Marju Läniku tähelend algas 1980. aastate hakul ansamblitega Music Seif ja Vitamiin, mis tõid kuulsuse terves Nõukogude Liidus. Õige pea sai Länik populaarseks ka sooloartistina. Ilmselt peitus tema edu selles, et ta täitis NSVL-i popmuusikaturul lääneliku naispopstaari nišši, kombineerides estraadi edukalt popiga. Nagu Anne Veskigi, kellega teda on korduvalt võrreldud, oli Länik põhjamaine ja blond, laulis venekeelseid lugusid kergelt võõrapärase aktsendiga ning kandis efektseid kostüüme. Pisut tundub Veski ja Läniku võrdlus siiski ebaõiglane, umbes nagu see, kui omal ajal võrreldi Britney Spearsi ja Christina Aguilerat, kelle põhiline sarnasus seisnes blondides juustes.