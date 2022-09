RAHAPUU | Villu Zirnask: kolm põhjust, miks talvel võib elekter olla odavam kui see, mida kardame

Sain minagi eelmise kuu eest rekordilähedase elektriarve, kuigi tarbisime perega vähe ja ajastasime seda võimaluse korral odavama hinnaga tundidele. See teeb pahameelt, aga üldine pahameelekoor on kasvanud nii suureks ning loosungi- ja pealkirjameistrid on kasutusele võtnud nii palju omadussõnu – talv tulevat raske, karm, jube, võigas, tappev jne –, et tekib küsimus: kas meie elektripessimism üle võlli ei lähe?