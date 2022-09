See on taas näide, kuidas väikeettevõtja surutakse valitsuse poolt veelgi raskemasse seisu ja pannakse valiku ette, ela või sure. Mõistmata, et väikeettevõtja surma järel jääb ju ka see miinimumpalka saav inimene töötuks ja suundub ikkagi töötukassasse. Lootus, et küll tuleb uus asemele, kriisides ei kehti.