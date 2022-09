Hendrik Terras: rohepöörde illusioon. Kus on tegelikud teod - 10 aastat pole näinud, ei näe nüüdki

Hetkel on lähitulevik aga lihtsalt must auk, mida karta, sest me ei tea, mis sealt tulla võib. Me ei sõltu enda targasti tehtud otsustest, vaid börsist, mis ei ole börs, vaid varjatud ja salastatud oksjon viimase enampakkuja tingimuste järgi. Viimane uudis, et Nord Pool otsustas tõsta piirhinda 5000 euroni, tõi jälle välja fakti, et Eestil ei ole nende reeglite kujundamisel enam midagi kaasa rääkida, sest Taavi Veskimägi müüs Eleringi nimel Eesti osalus börsil mahal. Hoiame suu kinni ja maksame ennast lolliks. Vastutust ei võta keegi.