KULTUURIBIIT | Ugala näitleja Lauli Koppelmaa playlist

Dirty Loops - Hit Me

Sattusin neid juhuslikult kuulama Jazzkaarele ja armusin. Terve kontserti aja käisid külmavärinad üle kere. Tihti astun hommikul uksest välja ja kuulan tööle kõndides esimese lauluna just seda. Alati hea algus päevale.

Stacey Kent - Les Eaux De Mars

Kevade esimesest päevast kuni viimaseni kannab see laul mind igal aastal. Ja kui külmal sügis- või talvepäeval tahan tunda kevadet, siis Stacey aitab. Kas keegi palun teeks sellele laulule hea eestikeelse tõlke?

Lonitseera - Ressurss

Kui Lonitseera avastasin, siis kuulasin kolm nädalat jutti ainult neid. Kaisa Kuslapuu on suurepärane laulukirjutaja, kellele soovin tuult tiibadesse. Kindlasti kuulake Lonitseera albumit „Tapeet“.

Frank Zappa - Doreen

Eelmisel suvel võtsime abikaasaga ette ja kuulasime ära terve Zappa diskograafia. Pärast seda tundus kõik muu muusika kuidagi … igav. Zappa oli geenius. See konkreetne laul jäi minu esitusloenditesse kauemaks ilmselt sellepärast, et poole laulu pealt meeldis mu tütrele sellele kaasa laulda. Vahel tütar Lydia helistab oma mängutelefoniga Zappale ja kutsub teda külla.

The Carters - SUMMER

Mulle meeldib Beyonce, ei salga.

Tigran Hamasyan - Shogher Jan

Minu telefonihelin juba üle kümne aasta.

The Staves, yMusic - Take Me Home

The Staves on üks mu lemmikbände. Nende ühine album yMusic’uga „The Way Is Read“ loob väga kummastava maailma.

Tormis Quartet - Röntyskä, Pt. 1

Meie peres ei saa Tormisest üle ega ümber. Mäletan, kui kuulsin lapsena esimest korda laulutsüklit „Ingerimaa õhtud“. Oma lapsele panime hüüdnimeks Liilelaile.

Ma olen väga tänulik Tormis Quartetile nii kihvti tõlgenduse eest. Taaskord, tahaks siia lisada terve nende albumi „Tormisele“.

James Francies, Yebba - My Day Will Come

Aitäh, Spotify Discover Weekly, selle laulu eest!

Irma Thomas - Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)

Aeg-ajalt ma unustan selle laulu mõneks ajaks ära, aga kui kuskilt jälle kuulen, siis ei saa seda enam mõnda aega peast. Äkki kellelgi on veel meeldetuletust vaja.