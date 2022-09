Kai-Ines Nelson: Elizabeth II andis troonile tõustes Briti monarhiale uue hingamise ja mõõtme

Briti monarhia ajaloos on kolm tähelepanuväärselt pika valitsusajaga armastatud kuningannat: kõik kolm said troonipärilusjärjekorra ruletis mõneti ootamatult esinumbriks.

Elizabeth II valitsusajal kujunes Briti kuningakojast Ühendkuningriigi kõige tuntum ja hinnatuim rahvuslik bränd kogu maailmas. See on saavutus, mida on ülimalt raske ühelgi tema järeltulijatest ealeski korrata.