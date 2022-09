Enamik Harkivi oblastit on vaba. Kas järgmiseks vabastatakse Herson või Donbass?

Nädala alguses jäid esimest korda Harkivi oblastis alanud Ukraina pealetungist kuulnud lääne vaatlejad ettevaatlikult optimistlikuks ning hoiatasid ukrainlasi liigse õhina ja kottisattumise eest. Tavaloogika järgi oleks Venemaa väed pidanud pärast Balaklija linna loovutamist paremini kaitstud aladele tagasi tõmbuma, et peatada Ukraina edasiliikumine enne strateegiliselt üliolulisi linnu Kupjanskit ja Izjumi. Reedeks oli selge, et kahte linna jäänud Vene väed on relvavendade kaootilise taandumise tõttu sissepiiramisohus. Laupäevaks olid mõlemad linnad juba Ukraina käes ja Vene väed alustasid edasisi rünnakuid ära ootamata ka Harkivi linnast põhja poole jäävatest küladest lahkumist.